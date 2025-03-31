Юрій Павлов не визнав своєї провини, його адвокат готує апеляцію

Рівненський міський суд у понеділок, 31 березня, визнав винним у серії зґвалтувань та завданні 35-річного Юрія Павлова й засудив до десяти років розбавлення волі. Однак суд порахував «день за два» п'ять років, які обвинувачений провів у СІЗО, і звільнив його з-під варти. Про це розповів сайт «Четверта влада», журналіст якого був у залі суду.

За версією слідства, рівнянин ґвалтував жінок впродовж 2013-2019 років на рівненському гідропарку. Йдеться про шість нападів, під час яких він також бив та душив жінок. Двом з шести потерпілих вдалось втекти до завершення зґвалтування. Постраждалими є жінки різного віку.

Обвинувачений, якого засудили до десяти років в'язниці, звільнили з-під варти у залі суду, оскільки він п'ять років перебував у СІЗО. Цей термін суддя порахував «день за два» згідно з так званим «законом Савченко».

На думку адвокатів потерпілих, суддя не мав застосовувати цей закон. Адвокати оскаржуватимуть вирок в апеляції. Крім цього, вони бояться помсти ґвалтівника – одна з потерпілих почала плакати у залі суду після оголошення вироку.

Адвокат обвинуваченого Володимир Цуняк також заявив, що подаватиме апеляцію на вирок. Він вважає, що його клієнт винен лише у завданні легких тілесних ушкоджень лише в одному з шести епізодів звинувачення.

Нагадаємо, що звинувачений у зґвалтуваннях Юрій Павлов заперечує свою провину. Поліція затримала чоловіка влітку 2019 року після того, як він напав на свою сусідку. Жінка впізнала Юрія та повідомила поліцейських. На момент затримання чоловік був одруженим та виховував дитину.

Рівняни у березні 2021 року приходили з протестами під міський суд, оскільки обвинуваченого наприкінці 2020 року відпустили під домашній арешт. На той час справа понад рік перебувала у суді, але відбулося навіть підготовчого засідання.