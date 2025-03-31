На Буковині чоловіка, який систематично ґвалтував свою доньку протягом трьох років, засудили до дев’яти років ув’язнення. Дівчина народила від нього дитину. У суді буковинець свою провину не визнав, а його донька написала відмову від своїх попередніх показів, однак прокурори все одно довели його вину в суді.

Зґвалтування почалися в 2016 році і тривали по 2019 рік, повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 31 березня. Чоловік припинив наругу над неповнолітньою лише тоді, коли вона від нього завагітніла і народила від нього дитину.

Під час судового розгляду чоловік не визнав факт зґвалтування стверджуючи, що все відбувалось за добровільною згодою. Також він вказав, що дитину від нього донька народила, коли вже була повнолітньою.

Незважаючи на невизнання чоловіком своєї вини та відмови від попередніх показів потерпілою, прокурор довів в суді його причетність до зґвалтування неповнолітньої доньки. Суд призначив обвинуваченому дев’ять років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.