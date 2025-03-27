На Буковині суд присудив чоловіку 13 років ув’язнення за зґвалтування та пограбування 9-річної дівчини. Злочин трапився в травні 2024 року. Правоохоронці оперативно затримали гвалтівника та пред’явили підозру. Майже через рік суд виніс йому вирок.

Під час судового розгляду прокурори довели, що зловмисник напав на дитину, затягнув її в кущі і там вчинив над нею наругу, а після того ще й викрав в неї гроші, повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 27 березня.



Кривдник зустрів дитину поблизу річки. Вони обоє їхали на велосипедах. Чоловік почав розмовляти з дівчиною, а після розмови він взяв її на руки та відніс у чагарники, де вчинив дії сексуального характеру. Після цього зловмисник взяв рюкзак дитини, обшукав його і забрав з нього 200 грн.

Суд визнав буковинця винним за фактом пограбування та зґвалтування малолітньої дитини. Йому призначили покарання у виді 13 років позбавлення волі. На вирок можна подати апеляцію, однак до набрання його законної сили винуватець перебуватиме під вартою.