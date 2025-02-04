Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 52-річному чоловіку, який зґвалтував дівчинку з інвалідністю та зняв увесь процес на відео. За скоєне йому призначили 13 років тюрми. Про це повідомила 4 лютого пресслужба прокуратури області.

Як раніше інформував ZAXID.NET, злочин стався у липні 2024 року в Камʼянець-Подільському районі. За даними слідства, 52-річний місцевий житель зґвалтував у своєму автомобілі 14-річну доньку знайомого, яку підвозив до магазину. Усі свої дії чоловік знімав на мобільний телефон.

Викрив педофіла батько потерпілої, який знайшов налякану дочку в автомобілі обвинуваченого.

Жителя Хмельниччини визнали винним у зґвалтуванні малолітньої, виготовленні та зберіганні дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України) та призначили 13 років тюрми з позбавленням права займатися діяльністю, повʼязаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.