В суід чоловік своєї провини не визнав

Буковинець отримав 7 років ув'язнення за замах на зґвалтування неповнолітньої. 26-річний чоловік намагався сексуально скривдити 17-річну дівчину біля сільського магазину в селі Репуженці. В суді чоловік своєї провини не визнав і зазначив, що подив дівчину через те, що вона викрала в нього гроші, а гвалтувати не збирався.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 26-річний житель Чернівецького району 21 жовтня 2022 приблизно о 23:30 затягнув неповнолітню у провулок біля магазину «Торговий центр» в селі Репуженці. Там він повалив її на землю, зняв її штани та нижню білизну, а також зняв свої штани, і намагався вступити з нею в статеві зносини. Під час цього обвинувачений був в стані алкогольного сп’яніння. Однак на крики дівчини до магазину збіглися люди і відтягнули чоловіка від неї. Той випручався і втік з місця злочину. Правоохоронці також встановили, що чоловік добре знав, що дівчина неповнолітня і їй виповнилося 17 років.

«В результаті протиправних дій дівчина отримала травми, а саме синці, садна по ногах та животі. Також під час насилля чоловік вдарив потерпілу в ніс, око та лоб. За висновками експертів, ці травми відносяться до легких тілесних ушкоджень», – йдеться у вироку Заставнівського районного суду від 30 квітня.

В судовому засіданні обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік розповів, що наміру ґвалтувати потерпілу не мав. Однак, підтвердив, що кілька разів вдарив дівчину в обличчя. Зробив це через те, що вона вкрала в нього гроші. Чоловік розповів, що того дня близько 20:00 він вийшов з маршрутки біля парку в селі Репужинці. Після чого зателефонував до знайомого та запропонував йому випити пива. Потім вони пішли до магазину «Наталі», що у парку с. Репужинці, де придбали алкоголь. В парку перебувало багато молоді, серед них була і потерпіла.

«Коли вони з товаришем пили пиво в бесідці сестра потерпілої запропонувала приєднатися до них. Після чого він придбав у магазині літрову пляшку горілки, пляшку вина, шоколадку. Компанія почала випивати. Пізно увечері він захотів купити каву та сигарети на роботу на завтра, але помітив, що в його кишенях не має грошей – 800 грн. Тоді він запідозрив, що потерпіла могла їх вкрасти. Дівчину він помітив у провулку і сказав їй, що потрібно поговорити, бо у нього пропали гроші і він впевнений, що це вона взяла. На що дівчина заперечила», – йдеться у вироку суду.

Чоловік також додав, що в них почався словесний конфлікт. Після цього він їй розбив ніс, вона упала, почала кричати. Після цього він пішов додому, а вранці до нього приїхали батьки потерпілої і почали вимагати у нього гроші за побиття.Він відповів, що нічого платити не буде. Після цього йому стало відомо, що родина дівчини звернулася із заявою про зґвалтування, потім приїхали працівники поліції та затримали його.

Незважаючи показання обвинуваченого, прокурори повністю довели його провину зібраними доказами в суді, повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 3 травня.

Суддя Заставецького районного суду визнав винним чоловіка у замаху на зґвалтування і присудив йому 7 років 6 місяців позбавлення волі. На вирок можна подати апеляційну скаргу. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою.