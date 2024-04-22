Неповнолітня дівчина приїхала до дядька, щоб допомогти йому прибрати будинок

Рожнятівський районний суд визнав винним раніше судимого за крадіжку 34-річного мешканця Долини у зґвалтуванні 14-річної племінниці. Прикарпатець отримав 8 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 квітня, подія сталася у серпні 2023 року. Неповнолітня дівчина приїхала до свого дядька, щоб допомогти йому прибрати будинок, в якому він робив ремонт. Коли племінниця закінчувала роботу, обвинувачений запропонував їй випити солодкої води. Після цього вона заснула і чоловік її зґвалтував.

Сестра потерпілої у суді розповіла, що, знайшла її в туалеті на подвір’ї і подумала, що вона напідпитку. «Знаючи дядька, вона зрозуміла, що він міг її зґвалтувати, бо схожа ситуація уже була з її двоюрідною сестрою», – йдеться у вироку.

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав своєї вини. Дослідивши всі матеріали справи, зокрема висновки медекспертів, суддя Андрій Бейко визнав прикарпатця винним у зґвалтуванні 14-річної племінниці та присудив йому 8 років ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.