Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав 48-річного Ореста Бучинського винним у завершеному замаху на умисне вбивство знайомого. Раніше неодноразово судимий мешканець Нового Роздолу знову сидітиме за гратами 12 років.

За матеріалами справи, 5 липня 2023 року Орест Бучинський випивав зі знайомою. Зі двору жінку покликали друзі, але вона їх запросила до своєї квартири. Вже у новій компанії вони продовжили пити горілку та грали в карти. У суді очевидці розповіли, що Орест програвав і нібито почав агресувати, тому його попросили піти з помешкання. Далі 41-річний товариш власниці квартири хотів провести чоловіка в коридор, а коли почав взуватись то відчув удар в шию.

У суді потерпілий говорив, що після ножового удару вийшов на сходову клітку, нагнувся через поручень і позаду побачив обвинуваченого, а далі нічого не пам’ятає. Власниця квартири розповіла суду, що почула звук і пішла за чоловіками. На сходах вона помітила кров, але не розуміла що відбувається. Далі жінка бачила як обвинувачений повалив потерпілого, вона намагалася розборонити. На її очах Орест Бучинський скинув її товариша зі сходів на перший поверх, після цього втік.

Як вставновили слідчі, обвинувачений вдарив чоловіка ножем в шию, голову та тулуб. Після падіння зі сходів потерпілий втратив свідомість, тому обвинувачений подумав, що він мертвий та втік.

У суді Орест Бучинський визнав свою вину і нібито розкаявся, але розповів іншу версію подій того дня. Він запевняв, що потерпілий нібито домагався власницю квартири, поки він був в душі. Після побаченого він нібито взяв на кухні ножа, повернувся в спальню і наказав чоловіку піти геть. Коли той вийшов в коридор, тричі вдарив його ножем в шию. Суду пояснював, що був дуже п’яним та не знає чому скинув потерпілого зі сходів.

Орест Бучинський неодноразово притягувався до відповідальності – востаннє його засудили до 9 років в’язниці через замах на вбивство. За текстом вироку, у 2016 році він порізав ножем свою співмешканку.