Олександр Тхелідзе визнав свою вину в смертельному побитті знайомого

Франківський районний суд Львова виніс вирок раніше судимому 45-річному львів’янину, грузину за національністю Олександру Тхелідзе, який до смерті побив свого знайомого у 2018 році та залишив тіло в автомобілі на вул. Володимира Великого. Його затримали наступного року, коли він пограбував жінку на вулиці. За ці злочини йому присудили сім років позбавлення волі.

За матеріалами справи, жорстоке вбивство сталося у вересні 2018 року близько 22:00 в автомобілі Citroen C25, припаркованому на вул. Володимира Великого, 63. Олександр Тхелідзе побив свого 44-річного знайомого через відмову повернути борг та телефон. Обвинувачений завдав товаришу не менше трьох ударів кулаком у печінку та інші частини тіла, що спричинило гостру внутрішню кровотечу та смерть потерпілого.

Окрім того, у серпні наступного року близько 22:30 Олександр Тхелідзе напав на перехожу на вулиці, зірвавши з її шиї золотий ланцюжок з кулоном, вартістю близько 10 тис. грн, після чого одразу був затриманий чоловіком потерпілої.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину у смертельному побитті знайомого та розкаявся. Щодо грабежу перехожої визнав вину частково, однак не зміг пояснити, в чому частковість його вини.

Суддя Степан Дзендзюра визнав Олександра Тхелідзе винним у грабежі та умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч.2ст.15; ч.2ст.186; ч.2ст.121 ККУ). За сукупністю злочинів йому присудили остаточне покарання у вигляді семи років та одного місяця позбавлення волі. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту його фактичного затримання у серпні 2019 року. Цей вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в покинутому автомобілі на вул. Володимира Великого на пасажирському сидінні виявили тіло вбитого 44-річного львів’янина. За це вбивство затримали Олександра Тхелідзе, який конфліктував з померлим через гроші.