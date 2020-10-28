Конституційний суд вирішив пробити дно.

Сьогодні своїм рішенням вони зробили реєстр декларацій закритим. Саме з цього реєстру всі українці дізнались, що не всі чиновники живуть на одну зарплату, що можна все життя працювати народним депутатом, але при цьому мати дорогі вілли та авто.

Українцям надважливо розуміти хто і за які гроші керує країною. Особливо в умовах, коли Росія готова вкидати мільярди доларів для знищення нашої країни.

Це рішення абсурдне і має бути скасованим НЕГАЙНО!

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