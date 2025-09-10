Що обʼєднує фільми про «Гаррі Поттера», «Місіс Даутфайр» і «Сам удома»? Всі ці фільми зняв американський режисер і продюсер Кріс Коламбус, який 10 вересня святкує день народження. Цими фільмами він подарував дитинство мільйонам дітей по всьому світу.

ZAXID.NET пропонує добірку найкращих фільмів режисера, які варто переглянути кожному.

«Сам удома» (1990-1992)

Home Alone

Напередодні Різдва родина МакКалістерів збирається у подорож із Чикаґо в Париж, однак у поспіху забуває найменшого сина Кевіна самого вдома. Доки родина це усвідомлює і намагається знайти спосіб повернутися в США, на Кевіна чекають дорослі пригоди – захист власного дому від грабіжників. У 1992 році вийшла друга частина – «Сам у дома: загублений у Нью-Йорку», загальний сюжет якої повторює оригінальний фільм.

«Гаррі Поттер» (2001-2002)

Harry Potter

Коламбус став режисером перших двох та четвертої частини фільмів про Гаррі Поттера. Це історія про хлопчика з магічними здібностями, який потрапляє у магічну школу та бореться із найбільшим ворогом добра – Волдемортом.

«Місіс Даутфайр» (1993)

Mrs. Doubtfire

Денієл Гілард – талановитий актор дубляжу, який обожнює своїх дітей, проте його часті вибрики дратують його дружину Міранду. Після чергового інциденту вона подає на розлучення. Денієла це дуже засмучує і він вирішує переодягнутися в жінку та влаштуватися до своїх же дітей хатньою робітницею.

«Різдво з невдахами» (2004)

Christmas with the Kranks

Лютер та Нора Кренки відомі в районі своїм щорічним широким святкуванням Різдва. Але з відʼїздом єдиної дочки Блер у Перу Різдво загрожує стати сумним, тому подружжя вирішує його не святкувати. А купивши квитки на круїзний лайнер, вони зʼясовують, що зекономили купу грошей. Однак все йде не за планом, адже неможливо відмовитись від Різдва без страшних наслідків.

«Клуб убивств по четвергах» (2025)

The Thursday Murder Club

Четверо літніх аматорів-детективів обʼєднуються, щоб розслідувати вбивство. Один із них у минулому був шпигуном, інша – медсестрою, ще один – профспілковим діячем, а четвертий — психіатром.