Резніков може піти з Міноборони, на його місце розглядають Буданова

З наступного тижня міністр оборони Олексій Резніков може залишити свою посаду, його місце, найімовірніше, займе чинний очільник ГУР Кирило Буданов. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерела в ОП, Кабміні і силових відомствах.

Зазначається, що наразі команда президента роздумує, куди перевести Резнікова, адже «ні в кого в ОПУ немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді». Як варіант розглядається, що Резніков стане новим міністром юстиції. За даними УП, чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом в одну із європейських країн.

Натомість посаду МО найімовірніше очолить Буданов. Відомо, що він вже шукає собі заміну в ГУР.

«Кирилу дуже важко йти з ГУР, він не хоче в МО, бо розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає» – пояснює джерело серед силовиків.

В інтерв’ю УП, яке вийде найближчим часом, міністр оборони прокоментував можливість свого звільнення.

«У мене жодних розмов, що я маю припинити діяльність на цій посаді не відбувалося. Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: "Кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його.Тому я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде, що показати, що я зробив. А все решта – подивимося. Але кожен раз після того, як спілкуюся з УП – дійсно щось відбувається, це цікавий символ», – заявив Резніков.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у складі уряду Дениса Шмигаля на початку лютого заплановано кілька переформатувань, в тому числі звільнення щонайменше двох міністрів. За інформацією «РБК-Україна», під загрозою звільнення перебувають відразу вісім міністрів.