У складі уряду Дениса Шмигаля на початку лютого заплановано кілька переформатувань, в тому числі звільнення щонайменше двох міністрів. Про це йдеться у матеріалі «Української правди».

За інформацією видання, існує висока ймовірність того, що Міністерство спорту з логіки реформи уряду об'єднають із Міністерством культури та інформаційної політики. Міністр спорту Вадим Гутцайт вже очолив Національний олімпійський комітет, а Рябікіну співрозмовники видання пророкують місце посла в Китаї.

Скандал із закупівлями Міноборони не торкнеться також самого Олексія Резнікова. Також, повідомляє УП, поки що не буде кадрових рішень щодо міністра внутрішніх справ – керуватиме МВС Ігор Клименко.

Міністерство розвитку стратегічних галузей промисловості після звільнення Рябікіна точно повернуть до Мінекономіки.Крім того, пише УП, в Офісі президента розглядають варіант, щоб удруге влити Міністерство аграрної промисловості до Мінекономіки. Міністру Миколі Сольському пропонують у такому варіанті посаду профільного заступника Юлії Свириденко.

За інформацією «РБК-Україна», під загрозою звільнення перебувають відразу вісім міністрів:

міністр енергетики Герман Галущенко;

міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін;

міністр спорту Вадим Гутцайт;

міністерка ветеранів Юлія Лапутіна;

міністр освіти Сергій Шкарлет;

міністерка реінтеграції Ірина Верещук;

міністр екології Руслан Стрілець;

міністр культури Олександр Ткаченко.

Але видання наголошує, що це не означає їхнє звільнення найближчим часом. Деякі прізвища перебувають у списку «на виліт» уже багато місяців.