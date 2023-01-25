Держдеп США відреагував на корупційні скандали в українській владі

Американська влада впевнена, що звинувачення в корупції, які призвели до відставок в уряді України останніми днями, не стосуються військової та гуманітарної допомоги, наданої США. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, пише «Європейська правда».

«Безумовно, так. Ми надзвичайно серйозно ставимося до нашої відповідальності за забезпечення належного нагляду за всіма формами американської допомоги, яку ми надаємо Україні. Ми активно співпрацюємо з урядом України для забезпечення підзвітності. Існують виклики, пов'язані з нинішньою ситуацією, в якій наші українські партнери перебувають у розпалі жорстокої атаки з боку Росії. Але ми серйозно ставимося до цього зобов'язання, і ми все ще в змозі вжити заходів для забезпечення цієї підзвітності», – сказав Прайс.

За його словами, у США є команди в Києві та у Вашингтоні, «які працюють буквально цілодобово, щоб підтримати наших українських партнерів».

«І ключовий фокус полягає в тому, щоб забезпечити гарантії як підзвітності озброєнь, так і дотримання законів війни, вбудовані в усі зусилля з надання допомоги, оскільки ми допомагаємо Україні захищати свій суверенітет і свою територіальну цілісність від цієї триваючої агресії», – зазначив він.

За словами речника Державного департаменту США, український народ дуже чітко висловив своє прагнення до належного врядування та прозорості.

«І в цьому випадку ми вітаємо швидкі та рішучі дії президента Зеленського, а також пильність українського громадянського суспільства та ЗМІ щодо протидії корупції, забезпечення ефективного моніторингу та підзвітності державних закупівель, а також притягнення до відповідальності осіб, наділених суспільною довірою, коли вони не виконують покладені на них зобов'язання та обов'язки», – додав Нед Прайс.

Як інформував ZAXID.NET, 24 січня уряд звільнив шістьох заступників міністрів і погодивши звільнення п'ятьох голів обласних військових адміністрацій.