Су-24МР 7-ї бригади тактичної авіації з, ймовірно, крилатою ракетою Storm Shadow, травень 2023

Міністр оборони Олексій Резніков високо оцінив ефективність далекобійних ракет Storm Shadow, які Україна отримала від Великої Британії. За його словами, всі пуски були влучними.

«Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% – влучні ураження по цілях, визначених Генштабом. 100 на 100. Абсолютно результативно», – сказав міністр в ефірі телемарафону ввечері в неділю, 28 травня, повідомила LIGA.net.

Він також розповів, що під час візиту до Києва міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса він мав честь представити йому двох пілотів авіаційного підрозділу, який безпосередньо застосовував ці ракети на полі бою проти ворога. За словами Резнікова, пілоти подарували Воллесу як сувенір червону стрічку, яка є фіксатором під час запуску Storm Shadow, а британський міністр розписався на фотографії на згадку.

Про те, що Велика Британія передала Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow стало відомо 11 травня. Водночас кількість наданих ракет невідома.

Storm Shadow – крилата ракета британського та французького виробництва, яка має стелс-можливості та спроможна атакувати об'єкти на відстані до 250 км.

Раніше також стало відомо, що Україна попросила у Німеччини крилаті ракети великої дальності Taurus, які здатні завдавати удари на відстань до 500 км.