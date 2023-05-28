Багато контрактів, за невиконання яких Міністерство оборони України судиться з українськими компаніями, не були виконані не з вини цих компаній і не є сумнівними. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи розслідування «видання «Українська правда» щодо виведення коштів з України державними імпортерами зброї.

«Контракти укладалися в кінці лютого та березня, просто згадайте ті умови. Ми купляли все, що було можливо. Ті ж самі постачальники домовлялися з продавцями зброї та амуніції по всьому світу, але на ринку, як з'ясувалося, не всі люди порядні. І їхні контрагенти виявились не порядними, або в деяких країнах обмежили видачу ліцензій. Тому багато тих контрактів, по яких є заборгованість чи дебеторська заборгованість вони не є сумнівними. Ми зобов'язані подати на них в суд і ми маємо позитивні рішення по тих судах, але вони в свою чергу судяться зі своїми контрагентами в тих інших країнах, примушуючи їх виконати контракти і поставити або снаряди або зброю», – сказав Резніков в ефірі національного телемарафону в неділю, 28 травня, повідомив «Укрінформ».

Резніков додав, що Міноборони судиться не лише із українськими компаніями а й із іноземними компаніями-постачальниками, які не виконують свої контракти. За його словами, міністерство поверне всі свої гроші, сплачені за цими контрактами, у вигляді зброї.

Як повідомляв ZAXID.NET, «Українська правда» 25 травня опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що українські державні компанії, які займаються міжнародними закупками зброї, у 2022 році отримали мільярди гривень за контрактами Міноборони і не виконали поставки. За даними журналістів, станом на 23 травня 2023 року у судовому реєстрі є щонайменше 30 позовів від міністерства до підрядників, які не виконали своїх контрактів.