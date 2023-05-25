Українські державні компанії, які займаються міжнародними закупівлями зброї, у 2022 році отримали мільярди гривень за контрактами Міноборони і не виконали поставки. Про це йдеться у розслідуванні УП «Спецмародери. Як імпортери зброї вивели з країни мільярди гривень у розпал війни».

Зазначається, що переважно навесні-влітку 2022 року Міноборони уклало контракти з кількома імпортерами зброї – «Спецтехноекспорт», «Укрспецекспорт», «Прогрес» і «Агенція оборонних закупівель». Міноборони зробило стовідсоткові передоплати, однак компанії не виконали замовлення. Принаймні за частиною контрактів отримані гроші вивели за кордон, перерахувавши іноземним фірмам.

На початку 2023 року Міністерство оборони почало подавати судові позови проти державних постачальників. Станом на 23 травня УП вдалось відшукати в судовому реєстрі щонайменше 30 таких позовів. Загальна сума позовів за простроченими контрактами, які є в реєстрі – 8,9 млрд грн.

У цю суму входять як отримані постачальниками передоплати, так і штрафи й пені за прострочене виконання контрактів. Але, за даними УП, подані позови покривають тільки частину прострочених угод. Лише у двох справах суд встиг винести рішення, зобов'язавши повернути державі кошти: з «Укрспецекспортом» – на 293,4 млн грн, і зі «Спецтехноекспортом» – на 121,97 млн грн.

Чимало позовів суд спершу повертав через помилки в оформленні. Причому в кількох випадках, поки МОУ виправляло ці помилки, контрактери встигали повернути кошти, і тоді справу в суді просто закривали. Однак такі «мирні» вирішення стались лише чотири рази, найбільша сума – 1,7 млн грн. Більшість позовів Міноборони досі залишаються на розгляді.

Цікаво, що 23 травня міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перехід оборонних закупівель в Україні на модель держав-членів НАТО. Закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України проводитиме вже згадана вище Агенція оборонних закупівель. За словами Резнікова, агенцію створили у 2022 році, відокремлено від апарату Міністерства оборони, що «дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики». Водночас, ні Міноборони, ні Резніков наразі не коментували інформацію ЗМІ про два позови МО до Агенції оборонних закупівель.