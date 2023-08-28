Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що попердній мобілізаційний план в Україні наразі не виконаний, тому немає потреби оголошувати збільшення мобілізаційної планки. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Той план мобілізації, який був затверджений Верховною радою, він ще не виконаний, у хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає сьогодні необхідності оголошувати нову мобілізацію [збільшення мобілізаційної планки] по збільшенню чисельності. У нас є ще ресурси з погляду правового плану», – заявив Резніков.

Резніков зазначив, що Україна зазнає втрат, але вони «кратно менші від втрат росіян, але є загиблі й поранені, тому потрібно заповнювати втрати».

«Але сказати, що сьогодні у нас критична ситуація і потрібно збільшувати – ні, такого немає», – підсумував міністр оборони України.

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило кампанію, яка допоможе українцям подолати страх перед мобілізацією і закликає оновлювати дані в ТЦК. У межах кампанії хочуть розвіяти міфи та ілюзії, які існують в суспільстві щодо мобілізації до українського війська. Протягом весни цього року понад половина опитаних в рамках кампанії українців не зверталася до військкоматів, зокрема, для уточнення чи оновлення даних про себе.