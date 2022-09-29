На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізували майже всіх чоловіків. За інформацією української розвідки, після анексії окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там також планують оголосити мобілізацію.

«Ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізоване. За нашою оцінкою, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей там теж оголосять мобілізацію», – розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Також, за його словами, загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї є дуже високою.

«Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи», – зазначив представник розвідки.

За словами Скібіцького, завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою. Саме це разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство.

Зазначимо, що лише за тиждень після оголошення часткової мобілізації до армії мобілізували вже понад 100 тис. росіян.