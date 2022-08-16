На території аеродрому «Зябровка» у Гомельскій області Білорусі накопичилася велика кількість зенітно-ракетних комплексів із близько 60 ракетами, що може свідчити про підготовку до масованого удару. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

На аеродромі перебувають від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», 3 РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», 2 ЗРПК «Панцир».

Також там розташовано склад боєприпасів з близько 60 ракетами для ЗРК С-300/400. Група вказує, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до «Зябровки».

Аналітики також припускають, що в цьому районі «йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями».

Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети.

Крім цього, в «Зябровці» дислокується велика кількість машин різного військового значення, інженерна техніка, окопи, намети. На околицях аеродрому знаходяться танки Т-72 та ОТРК «Іскандер».