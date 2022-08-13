На зображенні добре помітні сліди на аеросмузі та спалена рослинність

Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки білоруського аеродрому біля села «Зябровка», де ввечері 10 серпня булу чути звуки вибухів та видно спалахи світла. Два супутникові знімки об'єкта викладені в Twitter компанії.

Фото датовані 12 серпня, тобто щонайменше через добу після події.

«Нові супутникові знімки, від 12 серпня 2022 року, аеродрому «Зябровка» на півдні Республіки Білорусь, на якому цього тижня сталося кілька вибухів. На сьогоднішніх зображеннях можна побачити сліди підпалів від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі, а поблизу видно спалену рослинність», – йдеться в повідомленні Maxar Technologies.

фото Maxar Technologies

фото Maxar Technologies

На фотографії видно сліди пожежі на злітно-посадковій смузі, які нагадують контури літака.

Видно сліди від пожежі літака на головній злітно-посадковій смузі, поблизу видно згорілу рослинність.

Військовий аеродром на Гомельщині активно використовується російськими окупантами в якості власної військової бази для здійснення вогневого впливу по території України. За даними розвідки, там країна-агресор розмістила ракетні комплекси С-300 та С-400 та боєприпаси.

Нагадаємо, 11 серпня міноборони російського сателіта Білорусі заявило, що «10 серпня близько 23:00 під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна стався її спалах. Втім в Міноборони України вважають, що пожежа на аеродромі – справа рук місцевих партизанів.