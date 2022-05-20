Росія перекидає свої сили з Маріуполя на Донбас, не відновлюючи їх боєздатність, бо російські командири захочуть перерозподілити війська швидше. Про це повідомляє розвідка при Міноборони Великої Британії.

З маріупольського заводу «Азовсталь» триває порятунок українських бійців. У міноборони Росії повідомляли про приблизно 1700 українських бійців, які вийшли з заводу. Такі ж дані наводить і британська розвідка.

Українська влада не коментує кількість військових, які вийшли з заводу. Невідомо, скільки українських військових все ще залишається на «Азовсталі».

Росія після остаточного захоплення Маріуполя, як вважають розвідники, перекине свої війська для підсилення операції на Донбасі. Постійний опір українців у Маріуполі значно послабив російські сили.

Тож війська потребують переоснащення та відновлення перед тим, як будуть перекинуті на Донбас. Це може бути тривалим процесом, якщо виконувати його ретельно. Російські командири, однак, зазнають політичного тиску, щоб демонстративно досягати оперативних цілей.

Це означає, що Росія, швидше за все, перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує ще більшим подальшим виснаженням.