Український народ і українська влада самі визначать параметри своєї перемоги і те, як її здобувати. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

«Україна визначатиме що, де і коли закінчиться. Це наша земля. Ми воюємо, але ми також готові до переговорів. Ми вдячні партнерам за всю їхню допомогу, але не в одного партнера немає ні морального, ні політичного права ламати нас, примушуючи до будь-яких поступок», – сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що на сьогодні ніхто не тисне на Україну з приводу того, в яких межах має завершитися війна в Україні.

Кулеба переконаний, що історія зможе вилікувати тих європейців, які непокояться, аби «зберегти обличчя» російському президенту Владіміру Путіну.

«Якщо брати не тих, хто відпрацьовує російські контракти, а тих людей, які щиро вірять у такі ідеї, у них класичний синдром залежності від Росії.Це велика хвороба, вона дуже тяжка. В Європі цілі прошарки серед інтелігенції хворі на цю хворобу, і вилікує їх від цього лише жорстока історія», – сказав глава МЗС.

Кулеба вірить, що ті європейці, які переймаються за репутацію Путіна, будуть виступати за «збереження обличчя» для нього, навіть якщо російські війська почнуть різати й вбивати їхніх співгромадян на вулицях.