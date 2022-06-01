Російські ракетні війська стратегічного призначення почали навчання із залученням автономних пускових установок стратегічних комплексів «Ярс». Про це пише «Інтерфакс».

Зазначається, що в Іванівській області автономні пускові установки рухомого ґрунтового ракетного комплексу «Ярс» здійснюють інтенсивні маневрені дії на маршрутах бойового патрулювання в рамках навчань.

Міноборони РФ повідомляє, що до навчань залучено близько тисячі військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць техніки.

Відпрацьовується виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони.

Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) – рід військ Збройних сил РФ, головний компонент її стратегічних ядерних сил. РВСП призначені для ядерного стримування можливої ​​агресії.

Основу угруповання РВСП складають сучасні комплекси «Ярс» у шахтному та мобільному варіантах. «Ярс» здатний вражати цілі на дальності до 11 тис. кілометрів, він оснащений головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.