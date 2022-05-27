Світові політики готуються до можливості застосування Росією тактичної ядерної зброї. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до індонезійців, пише «Укрінформ».

«Російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної, біологічної зброї», – зазначив він.

За словами президента, це може призвести до змін ставлення різних держав до зброї масового ураження.

«Якщо Росія вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічним і для себе набути ядерну зброю. Сказати, що це небезпечно для всього світу – це нічого не сказати», – додав Зеленський.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш визнав, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною. Хоча українська розвідка та іноземні партнери наразі не бачать ознак того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю.