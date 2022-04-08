Франческа Донато розгорнула активну кампанію з дискредитації України

Російська пропаганда дедалі активніше використовує «західних експертів» для виправдання своїх злочинів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

«Скандально відома депутатка Європарламенту Франческа Донато не перший рік активно просуває проросійські наративи у західному суспільстві», – йдеться у повідомленні.

Зокрема вона проголосувала проти антиросійських санкцій у Європарламенті.

Крім того, у Твітері Донато розгорнула активну кампанію з дискредитації України, зокрема Президента Володимира Зеленського.

Так, вона називала брехнею будь-які наведені докази злочинів російської армії.

Днями Росія використала Донато для маніпуляцій із доказами злочинів російських військових у Бучі.

За поширення жорсткої антиукраїнської позиції компанія Meta заблокувала профіль Донато у Facebook.