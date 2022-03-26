Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони (РНБО) закликає німецькомовні медіа не поширювати російську пропаганду та брехню про український полк «Азов», який зараз захищає Маріуполь.

«У німецькомовних медіа кілька останніх тижнів наявна тривожна тенденція поширюються неправдиві прорашистські наративи щодо українського “наці-батальйону Азов”. Для німців тема нацистів та їх злочинів є гіперчутливою з часів Другої світової війни, тому будь-яка згадка чи опис військових формувань з префіксом “наці” викликає негайний осуд та дистанціювання. Саме з цією метою – асоціації українців, які боряться за свою державу та свободу з нацистами – рашистські пропагандисти перемкнулися на європейський інформаційний простір і особливо – на Німеччину», – наголошується в повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО нагадали, що батальйон «Азов» створений у 2014 з добровольців, які воювали на Донбасі. Сьогодні уже полк «Азов» – це окремий загін спецпризначення Національної гвардії України.

Також у повідомленні констатується, що порівняння українців з нацистами – застаріла методика Кремля, щоб маніпулювати історичною пам'яттю і провести псевдоаналогії.