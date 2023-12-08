Зранку у пʼятницю, 8 грудня, росіяни вперше за довгий час завдали по Україні масованого ракетного удару. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Перед ракетним обстрілом окупанти вкотре запустили по Україні групу безпілотників Shahed. Із району Приморсько-Ахтарська було зафіксовано пуски семи ударних БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, було знищено 5 ударних БпЛА противника.

Вже за кілька годин зʼявилась інформація про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Востаннє РФ завдавала удару з цих літаків майже 80 днів тому – ще у вересні.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі марафону згодом уточнив, що росіяни запустили по Україні 19 крилатих ракет Х-101 і Х-555. За його словами, ракети збивали на Київщині та Дніпропетровщині. Слідували вони спершу курсом до Дніпра, а звідти частина ракет попрямувала на Київ, а частина вдарила по об’єктах інфраструктури на Дніпропетровщині.

Наразі відомо, що у Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок ранкового ракетного удару одна людина загинула, щонайменше четверо постраждали, двоє з них у важкому стані. Ракетний удар пошкодив промислове підприємство, 16 приватних будинків і церкву.