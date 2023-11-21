Британська розвідка вважає, що Росія вже, ймовірно, накопичила достатньо ракет для ударів по інфраструктурі України. Про це йдеться у звіті розвідки міноборони Великої Британії, опублікованому у вівторок, 21 листопада.

Розвідники зазначають, що у період з 18 по 19 листопада 2023 року країна-агресор Росія запустила близько 50 іранських ударних дронів типу Shahed, переважно у напрямку Києва. Їх запускали хвилями за двома напрямками – від Курська на схід та від Краснодара на південний схід.

У міноборони Британії зауважили, що однією з цілей Росії, ймовірно, було послабити протиповітряну оборону, щоб сформувати поле бою напередодні будь-якої узгодженою зимової кампанії ударів по енергетичній інфраструктурі України.

За даними розвідки, Росія майже два місяці утримується від запуску своїх найкращих крилатих ракет повітряного базування зі свого парку важких бомбардувальників. Це, ймовірно, дозволило їй накопичити значний запас цієї зброї.

«Росія, швидше за все, застосує ці ракети, якщо повторить торішню спробу знищити критично важливу інфраструктуру України», – підкреслили у британській розвідці.

Раніше у британській розвідці припустили, що Росія може використовувати для обстрілів української енергетичної інфраструктури протягом зими нещодавно виготовлені боєприпаси для літаків дальньої авіації.