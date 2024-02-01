Rheinmetall планує придбати контрольний пакет акцій румунського автовиробника
Rheinmetall придбає 72,5% акцій румунської компанії
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Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує викупити контрольний пакет акцій румунського автовиробника Automecanica Mediaș. Про це йдеться на сайті Rheinmetall.
Через Rheinmetall Landsysteme GmbH група буде володіти 72,5% акцій компанії, яка працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться в приватній власності.
«Приєднання Automecanica Mediaș до сім’ї Rheinmetall сприяє зміцненню оборонних можливостей ЄС і НАТО на сході Європи. Ми з нетерпінням чекаємо на підтримку Румунії в майбутніх проектах у галузі транспортних засобів, а також інших технологій Rheinmetall. Залучення місцевих партнерів і зміцнення румунської економіки є для нас головними питаннями. Ми хочемо найкращим чином виправдати очікування румунських політиків і військових», – сказав виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер.
Очікується, що нова компанія Rheinmetall Automecanica SRL матиме річний обсяг продажів у 300 млн євро. Контрактну угоду ще мають затвердити відповідні державні органи, перш ніж вона набуде чинності.
Automecanica Mediaș є виробником спеціальних автомобілів, збірних вантажівок і причепів для цивільного та військового ринку. Rheinmetall співпрацює з Automecanica з 2022 року.
Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів. Це має пришвидшити постачання зброї для України.