Rheinmetall придбає 72,5% акцій

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує викупити контрольний пакет акцій румунського автовиробника Automecanica Mediaș. Про це йдеться на сайті Rheinmetall.

Через Rheinmetall Landsysteme GmbH група буде володіти 72,5% акцій компанії, яка працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться в приватній власності.

«Приєднання Automecanica Mediaș до сім’ї Rheinmetall сприяє зміцненню оборонних можливостей ЄС і НАТО на сході Європи. Ми з нетерпінням чекаємо на підтримку Румунії в майбутніх проектах у галузі транспортних засобів, а також інших технологій Rheinmetall. Залучення місцевих партнерів і зміцнення румунської економіки є для нас головними питаннями. Ми хочемо найкращим чином виправдати очікування румунських політиків і військових», – сказав виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Очікується, що нова компанія Rheinmetall Automecanica SRL матиме річний обсяг продажів у 300 млн євро. Контрактну угоду ще мають затвердити відповідні державні органи, перш ніж вона набуде чинності.

Automecanica Mediaș є виробником спеціальних автомобілів, збірних вантажівок і причепів для цивільного та військового ринку. Rheinmetall співпрацює з Automecanica з 2022 року.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів. Це має пришвидшити постачання зброї для України.