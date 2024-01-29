Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів

Німецький концерн Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів. Це має пришвидшити постачання зброї для України. Про це гендиректор концерну Армін Паппергер [Armin Papperger] розповів у інтерв'ю BILD.

Гендиректор концерну Rheinmetall Армін Паппергер спростував звинувачення уряду ФРН у недостатній підтримці України. За його словами, концерн будує новий завод.

«Темпи швидкі: те, що раніше зайняло десять років, тепер досягається за кілька місяців. Тепер ми побудуємо новий завод боєприпасів у Німеччині в рекордні терміни, щоб створити стратегічну безпеку поставок», – розповів Армін Паппергер.

Попри звинувачення уряду ФРН Армін Паппергер зауважив, є хороша співпраця між федеральним урядом і оборонною промисловістю. За його словами, Rheinmetall минулого року отримав замовлення або рамкові угоди від федерального уряду на суму понад 10 млрд євро – для Бундесверу та для України. Він також заявив, що у 2024 році ця сума зросте щонайменше до 15 млрд євро.

Армін Паппергер не розкрив деталі будівництва нового заводу, тож коли він розпочне роботу наразі невідомо.

Нагадаємо, 9 січня 2024 року стало відомо, що на заході України німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft почала будівництво сервісного центру бронетехніки. За словами Маркуса Фабера, поява такого ремонтного центру означає значне підвищення ефективності в обороні України. Оскільки ремонт бронетехніки в межах країни значно зекономить час та гроші, а Збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.