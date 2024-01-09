Танк Leopard 1

На заході України німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft почала будівництво сервісного центру бронетехніки. Зокрема, там ремонтуватимуть танки Leopard. Про це повідомив німецький депутат Маркус Фабер у вівторок, 9 січня.

За словами Маркуса Фабера, поява такого ремонтного центру означає значне підвищення ефективності в обороні України. Оскільки ремонт бронетехніки в межах країни значно зекономить час та гроші, а Збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.

«Візит на місце також показує, що німецькі податкові гроші використовуються розумно і що вартість нашої військової допомоги зберігається», – зазначив Маркус Фабер.

За даними видання «Мілітарний», FFG фактично стане другою німецькою оборонною компанією після Rheinmetall, що розгорне свої потужності на території України.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у жовтні 2023 року розповів виданню Morning Defense, що німецька компанія з виробництва військової техніки Flensburger Fahrzeugbau буде співпрацювати з «приватною українською оборонною промисловою компанією». За допомогою двох цих підприємств в Україні зможуть обслуговувати всю техніку, яка надходить з Німеччини.

Компанія FFG – одна із найбільших постачальників бронетехніки в Україну. Вона спеціалізується на ремонті військової техніки та створенні спеціалізованих машин.

Йдеться зокрема, про танки Leopard 1A5, інженерні машини WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs, а також пускові установки зенітних комплексів IRIS-T SLS.

Нагадаємо, 2 січня 2024 року німецький депутат Себастьян Шефер розповів, що більшість танків Leopard 2, які Німеччина надала Україні, перебувають у небоєготовому стані. Політик зауважив, що в Україні бракує належних ремонтних потужностей. Аби відремонтувати танки Leopard 2, їх транспортують до Литви, де розташований Центр технічного обслуговування Lithuania Defense Services (LDS), спільної компанії Krauss-Maffei Wegmann і Rheinmetall.

Себастьян Шефер закликав оборонні компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann розгорнути необхідну інфраструктуру в Україні.