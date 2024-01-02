Відремонтований в Литві танки Leopard 2A6

Більшість танків Leopard 2, які Німеччина надала Україні, наразі перебувають у небоєготовому стані. Про це повідомив німецький депутат Себастьян Шефер.

За словами Себастьяна Шефера, поламана техніка не використовується на передовій. Відновлення танків сповільнюється через брак відповідних запчастин та пошкодження спричинені неякісним ремонтом українських механіків.

«На мій погляд, є нагальна потреба у заходах, що швидко покращать ситуацію із запасними частинами. Існує також проблема в тому, що українська армія іноді намагається відремонтувати танки, що потім призводить до подальшого пошкодження машин. Необхідно перевірити, наскільки цьому можна запобігти кращою підготовкою механіків або наданням додаткових інструкцій», – розповів Себастьян Шефер.

Крім того, Себастьян Шефер зауважив, що в Україні бракує належних ремонтних потужностей. Аби відремонтувати танки Leopard 2, їх транспортують до Литви, де розташований Центр технічного обслуговування Lithuania Defense Services (LDS), спільної компанії Krauss-Maffei Wegmann і Rheinmetall.

Себастьян Шефер закликав оборонні компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann розгорнути необхідну інфраструктуру в Україні. Він зауважив, що зараз у Львові розпочали обслуговування перших систем типу Marder. На думку Себастьяна Шефера, також «необхідно терміново створити можливість ремонту більш складних систем Leopard 2 в Україні».

До слова, Leopard 2 – основний бойовий танк німецької армії, також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка. Основні два варіанти танка: Leopard 2A4 і модернізований Leopard 2A5.