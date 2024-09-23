Рідлі Скотт на зйомках фільму «Гладіатора 2»

Рідлі Скотт, режисер культового фільму «Гладіатор», розповів, що планує продовження франшизи.

«Я вже обмірковую ідею “Гладіатора 3”. І це не жарт! Можна сказати, я запалив гніт…», – цитує розмову режисера з французьким журналом Premiere часопис Variety.

Скотт також натякнув на сюжетну лінію можливого триквелу та по суті оприлюднив спойлер фіналу «Гладіатора 2».

«Фінал “Гладіатора 2” нагадує “Хрещеного батька”. Майкл Карлеоне залишається з роботою, яку не хотів виконувати, і міркує: “Що ж мені тепер робити, батьку?”», – сказав він.

Скотт пояснив, що наступна частина серії буде «про чоловіка, який не хоче бути там, де опинився». Якщо режисер справді візьметься за створення третьої частини «Гладіатора», він стане першим триквелом у його фільмографії. Досі Скотт знімав лише сиквели до своїх картин.

Події майбутнього фільму розгортаються через 25 років після подій першого «Гладіатора».

Луцій (Пол Мескаль) – нащадок імператора Марка Аврелія. Мати героя Лусілла (Конні Нільсен) відправила сина у Нумідію, щоб уберегти дитину від політичних інтриг. Луцій живе мирним життям, разом із дружиною та дитиною. Одного дня Нумідію підкорюють римляни на чолі з Марком Акацієм (Педро Паскаль), який служив під керівництвом Максимуса, головного героя першого «Гладіатора». Луція беруть у полон та він стає гладіатором.

Також у новому фільмі зіграв Дензел Вашингтон, який втілив образ торговця зброєю і колишнього рабовласника Макрінуса, який втягує головного героя в свої політичні ігри.

У прокат фільм «Гладіатор 2» вийде 14 листопада 2024 року. Нагадаємо, Рідлі Скотт назвав майбутню стрічку вершиною своєї творчості.