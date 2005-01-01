Рінат Ахметов піднявся в рейтингу світових мільярдерів

ЕкономікаОлег Костюк, сьогодні, 08:2825222

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Рінат Ахметов піднявся в рейтингу світових мільярдерів
Ахметов займає 393-е місце й є єдиним українцем у рейтингу

Український олігарх Рінат Ахметов піднявся з 439 на 393 місце в рейтингу американського видання Bloomberg топ-500 найбагатших людей світу.

За даними видання, з вересня 2017 року фінансовий стан Ахметова збільшилася на 1,4% з 4,38 мільярдів доларів до 4,98 млрд доларів.

Український бізнесмен займає 393-е місце й є єдиним українцем у рейтингу.

У той же час, згідно з інформацією Bloomberg, найбагатшою людиною світу є власник Amazon Джефф Безос, чий статок оцінюють в 105 млрд доларів. На другому місці Білл Гейтс (93,3 млрд доларів), а на третьому - Уоррен Баффет (88,4 млрд доларів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах суд видав тимчасовий наказ про заморожування заснованих у Нідерландах компаній бізнес-групи СКМ, власником якої є Рінат Ахметов. Рішення суду пов'язане з тривалим судовим процесом про суму 820 млн доларів.

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