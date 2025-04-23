Рівненська академія патрульної поліції уклала угоду вартістю понад 8,9 млн грн із ТОВ «Кірабуд», якою передбачено ремонт їдальні закладу. Як зʼясувалося, власниця компанії «Кірабуд» Людмила Кузьміних офіційно засуджена за колабораціонізм. Про це повідомив 23 квітня антикорупційний центр NGL.media.

Укладена у квітні угода передбачає, що за ремонт їдальні Рівненська академія патрульної поліції виплатить ТОВ «Кірабуд» понад 8,9 млн грн. Ця компанія була єдиним учасником тендеру і отримала підряд без конкуренції. Водночас ремонт фінансуватимуть за гроші з держбюджету.

Журналісти з’ясували, що власницю ТОВ «Кірабуд» Людмилу Кузьміних у 2023 році засудили за колабораційну діяльність. Впродовж 2022-2023 років жінка неодноразово поширювала у соцмережі «Одноклассники» дописи з запереченням збройної агресії РФ та закликами підтримки дій російської влади.

72-річна уродженка російського міста Новокуйбишевськ Людмила Кузьміних має українське громадянство та мешкає у Нетішині Хмельницької області. У липні 2023 року місцевий суд визнав її винною у колабораційній діяльності й позбавлення права протягом 10 років обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, що не забороняє їй володіти ТОВ «Кірабуд».

Керівниця Рівненської академії патрульної поліції Зоя Варійчук повідомила NGL.media, що на момент укладення угоди з ТОВ «Кірабуд» їй не було відомо про судимість Кузьміних. Проте посадовиця вважає, що навіть з урахуванням цього факту в академії нема підстав для розірвання угоди, оскільки особисто Кузьміних не була учасником тендеру, а договори від імені ТОВ «Кірабуд» підписував його директор Віталій Максимець.