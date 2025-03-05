Пам'ятники, які встановило комунальне підприємство «Спецкомбінат-ритуальна служба»

Поліція Рівного розслідує завищення вартості надгробків, які весною 2024 року закупило комунальне підприємство «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської ради. Йдеться про 166 пам'ятників, вартістю 27 млн грн, які встановлювали на Алеї героїв на кладовищі Нове. За них місто могло переплатити 3 млн грн. Сайт «Четверта влада» з посиланням на ухвали суду повідомляє, що поліція у лютому 2025 року провела низку обшуків та арештувала майно.

У листопаді 2024 року журналісти розповідали, що «Спецкомбінат» провів формальний тендер на встановлення надгробків. В аукціоні перемогла костопільська підприємиця Ганна Фурман, в якої замовних не вимагав підтверджувати аналогічний досвід. Перед участю в тендері Фурман підписала договори оренди складу та верстатів з костопільцем Іваном Осійчуком. Також вона орендувала вантажівку та склад у Світлани Мрачковської.

Журналісти змогли отримати підтвердження, що насправді пам'ятники для Алеї героїв виготовляє компанія «Захід-Євро», яка належить батькові Івана Осійчука. Сама ж підприємиця запевняла, що всім займається її син Сергій, який також відкинув всі звинувачення. У листопаді та грудні 2024 року Іван Осійчук та Сергій Фурман зареєструвались підприємцями з основним видом діяльності «різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю».

Слідчі у справі вважають, що вартість одного пам'ятника становить не більше як 150 тис. грн без ПДВ. За матеріалами досудового розслідування, кілька підприємців змовилися зі службовими особами КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» та організували, щоб комунальники завищили об'єм та вартість робіт.

Під час обшуків 5 лютого слідчі поліції знайшли у помешканні в одного з підприємців приблизно 22 кг бурштину. Також суд арештував автомобілі Mercedes-Benz E270 CDI та Toyota Prado, якими могли користувались підставні підрядники. У Ганни Фурман, яка офіційно була підрядницею «Спецкомбінату», вилучили та арештували два телефони, документи та 20 тис. доларів. Зараз Фурман оскаржує це в апеляції. Поліція також вилучила документи у «Спецкомбінату».