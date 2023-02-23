У фіналі Новосад виконала стрибок на 82.84 бала

Анастасія Новосад здобула другу медаль для України на цьогорічному чемпіонаті світу з лижної акробатики, що триває в Грузії. У фіналі одиночного жіночого турніру вона стала бронзовою призеркою.

Як пише «Суспільне.Спорт», за підсумками кваліфікації до фіналу жіночого турніру пройшли дві українки: Ольга Полюк та Анастасія Новосад, а до суперфіналу – тільки Новосад. Її результат виявився другим найкращим серед 12 учасниць: з оцінкою 89.88 бала вона поступилася лише канадці Маріон Тено (93.06), бронзовій призерці Олімпіади-2020 у команді. Ольга Полюк натомість показала лише дев’ятий результат (66.15).

У фіналі Новосад виконала стрибок на 82.84 бала, який дозволив їй виграти бронзу. Перемогу здобула китаянка Фанью Кон (85,3 бала), а срібло – австралійка Данієль Скотт (83,84 бала).

Це четверта медаль загалом України на чемпіонатах світу з лижної акробатики і друга саме у жіночому турнірі: у 2011 році першою медалісткою в історії України стала Ольга Волкова, яка здобула також бронзу. Найкращий результат серед українців у 2019 році продемонстрував Олександр Абраменко, який став срібним медалістом. На теперішньому чемпіонаті це вже друга медаль українців: раніше бронзу Анастасія Новосад, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк виграли в змішаній команді.

Анастасія Новосад – 29-річна українська лижна акробатика, що народилася в Рівному. Для неї це п’ятий чемпіонат світу в кар’єрі, проте раніше вона жодного разу не проходила до суперфіналу. Крім того, українка тричі була призеркою етапів Кубка світу з лижної акробатики в одиночних турнірах. На Олімпіаді вона виступала тільки у 2014 році: у 2022 році через позитивний тест на коронавірус вона пропустила жіночий турнір.