Рівненські митники виявили велику партію незадекларованих товарів

Рівненські митники виявили спробу незаконного ввезення великої партії електротехніки та запчастин на митних постах «Рівне» та «Сарни». За імпорт незадекларованих товарів підприємству-порушнику тепер загрожує повна їх конфіскація. Про це повідомили 2 квітня у Державній митній службі України.

«Одна з компаній подала до митного оформлення документи на імпорт 19 найменувань товарів, серед яких електроскутери, електровелосипеди та комплектуючі частини до них. Однак під час ретельного огляду вантажу зʼясувалося, що фактична кількість товарів не збігається із заявленою. Незадекларованими виявились 942 акумуляторні батареї, 9 електровелосипедів, 75 запчастин до мопедів і 52 кг пластикових деталей для кузовів», – зазначають у митниці.

За фактом порушення митних правил на підприємство склали два протоколи відповідно до ст. 472 Митного кодексу України, а незадекларовані товари тимчасово вилучили. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 100% вартості незадекларованого вантажу та його конфіскація.