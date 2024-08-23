У Рівному 26-річну директорку товариства з обмеженою відповідальністю судили за підробку офіційних документів щодо привезеного з-за кордону екскаватора. За скоєне їй призначили понад 687 тис. грн штрафу із конфіскацією товару. Обвинувачена з цим не погодилася й подала апеляцію, однак рішення залишили без змін.

Як повідомили 22 серпня в Рівненському апеляційному суді, у лютому 2022 року на територію України через Волинську митницю ввезли екскаватор колісний марки JCB. Директорка товариства подала необхідні документи для розмитнення транспортного засобу комерційного призначення, втім під час їхньої перевірки працівники митниці виявили розбіжності щодо відправника та одержувача.

«Так, обвинувачена вчинила дії, спрямовані на переміщення товару комерційного призначення вартістю 458 500 грн через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, подавши митному органу документи, що містять неправдиві відомості», – йдеться в матеріалах справи.

Згідно з рішенням суду першої інстанції, 26-річну обвинувачену зобов’язали заплатити 687 749 грн штрафу. Крім того, у неї мали конфіскувати екскаватор. Однак, жінка з цим не погодилася й звернувся в Рівненський апеляційний суд, який залишив рішення без змін.