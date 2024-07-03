Посадовцю Рівненської митниці повідомили про підозру 3 липня

Національне антикорупційне бюро України викрило начальника одного з управлінь Рівненської митниці, який спільно з іншими держслужбовцями був залучений у корупційну схему. Про це 3 липня повідомили в НАБУ.

За даними правоохоронців, посадовець спільно з іншими працівниками Державної митної служби систематично отримував хабарі за допомогу компаніям у безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортних товарів.

«Зокрема, використовуючи службове становище, він сприяв розмитненню таких товарів на Рівненській митниці за заниженими тарифами. Отримані гроші надалі розподіляли між усіма учасниками злочинної схеми», – інформують у НАБУ.

Водночас на Facebook-сторінці Рівненській митниці зазначили, що надали слідчим усю необхідну інформацію й продовжують працювати у штатному режимі.

Наразі правоохоронці вже повідомили посадовцю про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.