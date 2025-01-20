В обласному госпіталі проходять реабілітацію пацієнти із черепно-мозковими та спінальними травмами

Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни відібрали для участі у пʼятирічному проєкті Rehab4U, який стане найбільшою інвестицією уряду США у фізичну реабілітацію в Україні. Про це повідомив 20 січня голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

За інформацією Карауша, наприкінці 2024 року USAID у співпраці з МОЗ України оголосили про запуск нового п'ятирічного проєкту «Реабілітація в Україні» (Rehab4U), який стане найбільшою інвестицією уряду США у фізичну реабілітацію в країні. Його метою є створення ефективної системи реабілітації, що забезпечить українцям доступ до якісних послуг із догляду та підтримки безпосередньо в їхніх громадах.



«Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни – один із ключових провайдерів реабілітаційних послуг для пацієнтів із черепно-мозковими та спінальними травмами. Якість допомоги прагнуть не лише покращити, а й масштабувати її. Медзаклад також є базою для проходження інтернатури лікарів фізичної та реабілітаційної медицини й слугує місцем для практики фізичних терапевтів та ерготерапевтів», – зауважив Андрій Карауш.



Як зазначив очільник госпіталю Андрій Бурачик, меморандум про співпрацю підписуватимуть у лютому. Загалом участь у проєкті дасть госпіталю змогу співпрацювати з провідними організаціями світу – це буде навчання, обмін досвідом і, ймовірно, нове обладнання для реалізації планів.



Наразі обласний госпіталь має пʼять меморандумів про співпрацю зі США, Великою Британією, Канадою, Ізраїлем та Швецією.

Додамо, що впровадження проєкту Rehab4U з 1 липня 2024 року розпочала організація Momentum Wheels for Humanity. До переліку партнерів-виконавців проєкту також входять Results for Development (R4D), Project Hope, Національна асамблея людей з інвалідністю України та Deloitte. Проєкт охоплюватиме не менше ніж 15 областей України, маючи за мету покращення доступу та підвищення якості послуг із фізичної реабілітації, включно з асистивними технологіями.