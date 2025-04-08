Радивилівський районний суд виніс вирок військовослужбовцю Дмитру М. за опір начальству. Пʼяний обвинувачений шість разів вдарив майора ножем, оскільки той намагався відправити його у медзаклад для освідування. За скоєне військовому призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 4 квітня, інцидент стався 24 грудня 2024 року. Обвинувачений Дмитро М. перебував у санаторії, де була тимчасово розташована військова частина. Чоловік вживав спиртне і це побачив його командир, який вирішив відправити підлеглого до медзакладу для проведення освідування. Проте Дмитро М. відмовився виконувати наказ, дістав складний ніж і щонайменше шість разів вдарив майора по шиї, грудній клітці, скроням, ліктям тощо.

Обвинувачений повністю визнав свою провину. Він розповів, що випив 0,5 л горілки, а коли це побачив командир – у них виникла сутичка, і він вдарив його ножем. За словами Дмитра М., він бажає продовжити військову службу.

Суддя Володимир Кондратюк визнав військовослужбовця винним за ч. 4 ст. 404 КК України (опір начальникові в умовах воєнного стану), проте звільнив від основного покарання й призначив три роки іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.