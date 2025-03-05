Рокитнівський районний суд виніс вирок військовослужбовцю ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва поїхав додому, де близько року проводив час на власний розсуд. За це йому призначили пʼять років тюрми.

Як йдеться у вироку від 3 березня, у 2022 році обвинувачений Микола Ж. добровільно приєднався до лав Збройних сил України на посаду молодшого інспектора прикордонної служби. Із 21 січня по 24 квітня 2023 року чоловік виконував бойове завдання на сході. У січні 2024 року військовослужбовець втік із місця служби й поїхав додому у Здолбунів, де проводив час на власний розсуд.

Під час судово розгляду справи Микола Ж. визнав свою вину. Він пояснив, що самовільно залишив частину через непорозуміння з керівництвом. Просив врахувати, що пішов служити в ЗСУ добровільно.

Суддя Алла Комзюк визнала прикордонника винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану) й призначила 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.