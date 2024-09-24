Володимирецький районний суд виніс вирок інспектору прикордонної служби за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений близько місяця на зʼявлявся на службі, за що отримав пʼять років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 19 вересня, вранці 20 жовтня 2023 року водій реактивних систем залпового вогню прикордонної служби Юрій В. мав повернутися з відпустки назад на службу, проте залишився вдома й не повідомив командиру про причину відсутності. Чоловік самостійно прибув до місця дислокації майже через місяць – 16 листопада 2023 року.

У суді військовослужбовець свою вину визнав, але не назвав причину таких дій. Він зазначив, що має намір знову проходити службу та просив його суворо не карати.

Суддя Оксана Іванків визнала Юрія В. винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначила пʼять років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.