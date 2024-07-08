У місті Вараш на Рівненщині співробітники ТЦК затримали місцевого жителя, який не мав при собі військово-облікового документу. По дорозі до центру комплектування та соціальної підтримки, чоловік дістав ключ і почав ним різати собі вени. Наразі усі обставини події з’ясовують правоохоронці.

Вперше інформація про інцидент з’явилася у телеграм-каналі «Рівне Головне». Один із очевидців розповів, що на його очах восьмеро працівників ТЦК затримали у Вараші чоловіка, який ухилявся від мобілізації через проблеми зі здоровʼям. Тоді військовозобов’язаний почав різати собі вени, втім на це нібито ніхто не відреагував.

У Рівненському ТЦК та СП 8 липня опублікували допис, в якому заперечили інформацію про ігнорування спроби самогубства затриманого.

«Раніше засуджений за виробництво та зберігання наркотиків громадянин І. по дорозі до РТЦК здійснив спробу самоскалічення ключем від квартири. Ключ у нього вилучили. Виписали направлення на військово-лікарську комісію, однак чоловік відмовився від проходження медичної комісії та почав скаржитися на погане самопочуття», – йдеться у повідомленні.

У ТЦК також зазначили, що викликали на місце події правоохоронців і швидку допомогу. Втім, після того, як чоловіка доставили до приймального відділення лікарні, він втік. Нині жителя Вараша оголосили в розшук.

ZAXID.NET звернувся за коментарем у поліцію, втім на момент публікації новини відповіді ще не отримав.