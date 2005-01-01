Рівненський «Верес» офіційно перебрався до Львова

СпортІгор Саджениця, сьогодні, 15:387140

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Рівненський «Верес» офіційно перебрався до Львова

Народний клуб «Верес» офіційно змінив місце реєстрації. Тепер це місто Львів, вул. Антоновича, 115.

Як пояснили ситуацію у клубі, причина в тому, що команда і значна частина працівників та менеджменту ТОВ Футбольний Клуб «Верес» (Рівне) вимушено базується у Львові. Все через те, що у Рівному відсутня необхідна для Прем’єр-ліги інфраструктура, у першу чергу – стадіон.

«Для того, щоб спростити усі процедури, пов’язані з фінансовою звітністю Товариства до фіскальних органів, було прийняте рішення про зміну реєстрації», – йдеться в повідомленні клубу

При цьому місцерозташування та юридична реєстрація Громадської спілки «Народний клуб «Верес» була і залишається у Рівному.

«Як тільки у Рівному з’явиться реконструйований стадіон – «Верес» повернеться додому», – пообіцяли у клубі.

Нагадаємо, рівненський «Верес» свої домашні матчі проводить на «Арені Львів», а тренується команда у Винниках.

До слова, до рівненського клубу приєднався колишній гравець «Карпат» Денис Кожанов, який до цього виступав за «Маріуполь»

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