Рівненський «Верес» полетів на збори до Туреччини

«Верес» їде набирати форму. Рівненський клуб вирушив на збори до Туреччини. На тренування до Анталії полетіли два десятки футболістів, в тому числі новачки та новий коуч клубу білорус Юрій Свірков.

26 очок доробку та п'яте місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги після першої частини чемпіонату. Аби закріпити успіх, народний клуб «Верес» вилетів на збори до Туреччини. В Анталії до 20 футболістів приєднаються ще кілька потенційних новачків.

«Зараз іде адаптація, три дні вже тренувались тут у Львові, потроху притираємся. Їдемо готуватися до важкого відрізку чемпіонату, який все вирішить. Треба дуже добре підготуватись і йти далі», ‒ каже капітан НК «Верес» Сергій Борзенко. Склад рівнян уже поповнили п'ятеро новачків, дехто з яких добре відомі і львівським вболівальникам.

«Зробили все для того, щоб мені було дуже комфортно перейти, в першу чергу керівники клубу. Тому взагалі ніяких проблем не було», – розповідає гравець НК «Верес» Денис Кожанов.

Та найголовніша подія зимового міжсезоння ‒ новий головний тренер. Білоруський фахівець Юрій Свірков змінив на цій посаді Юрій Вірта. Своє бачення гри випробує уже незабаром. А ціль на сезон ‒ не нижче шостої сходинки.

«Необхідно достатньо багато теоретичної та тактичної підготовки, багато уваги звернемо загальній робото здатності футболістів і роботі з м’ячем, після чого в другій половині зборів виростуть і швидкість і інтенсивність», ‒ пояснив головний тренер Юрій Свірков. На південних полях «Верес» проведе шість спаринг-матчів. У Туреччині червоно-чорні пробудуть місяць і прилетять одразу перед стартовою грою чемпіонату із «Ворсклою».