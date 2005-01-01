Наставник рівненського «Вереса» Юрій Вірт пішов у відставку

СпортОлег Костюк, сьогодні, 20:09751

До теми

Наставник рівненського «Вереса» Юрій Вірт пішов у відставку
фото ФК «Верес»
Юрій Вірт

Головний тренер рівненського футбольного клубу «Верес», який виступає в українській Прем'єр-лізі, Юрій Вірт, припинив співпрацю з клубом. Як повідомляє офіційний сайт рівненської команди, дія угоди припинена достроково за згодою сторін.

Спеціаліст очолював колектив з початку цього сезону.

Як повідомляє Sport Arena, президент «Вереса» Олексій Хахльов коментуючи відставку тренера заявив, що Вірта звільнили, тому що «команді потрібно рости», а в першій частині сезону у неї було занадто багато нічиїх. Крім того, додав він, «у цілого ряду новачків виникли проблеми».

Зазначимо, що під керівництвом Вірта команда виграла п'ять матчів і 11 раз зіграла внічию в 19 матчах Прем'єр-ліги, де займає п'яте місце, а також пробилася до чвертьфіналу Кубка України.

Нагадаємо, напередодні тренер ФК «Олімпік» Роман Санжар був визнаний найкращим тренером Прем’єр-ліги 2017 року.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«Карпати» врятувалися від поразки у матчі з рівненським «Вересом» на «Арені Львів» ZAXID.NET
У Львові рівненський «Верес» розгромив донецький «Шахтар» ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук