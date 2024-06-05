Шахрайка впродовж чотирьох місяців скидала онлайн-магазину фейкові квитанції про оплату

Правоохоронці викрили 25-річну рівнянку, яка організувала шахрайську схему. Жінка впродовж чотирьох місяців робила оптові замовленні взуття з онлайн-крамниці одеситів, надсилала їм фейкові квитанції про оплату й отримувала товар безкоштовно. Суму збитків від її дій оцінюють у 700 тис. грн. Про це 5 червня повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

За даними слідства, у травні 2024 року до поліції звернулася місцева підприємиця. Вона повідомила, що разом зі своїм чоловіком тривалий час відправляла одній жінці товар, але згодом, при перевірці рахунків ФОП, виявила нестачу коштів від замовниці. Кіберполіцейські викрили зловмисницю. Нею виявилася 25-річна жителька Рівненської області.

«Правоохоронці встановили, що дівчина наприкінці минулого року в одному з месенджерів натрапила на оптову онлайн-крамницю одеситів з продажу взуття і здійснила перше замовлення, яке добросовісно оплатила. Втім, впродовж наступних чотирьох місяців вона ще 23 рази купувала товар в тому ж магазині, але вже вдаючись до махінацій», – зазначають у поліції.

Загалом потерпілі надіслали поштою клієнтці 2100 пар взуття на понад 700 тис. грн. Зловмисниця отримувала товар на пошті, а потім продавала його у своїй онлайн-крамниці.

Слідчі оголосили жінці про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно). Санкція статті передбачає від 51 тис. до 72 тис. грн штрафу або до трьох років позбавлення волі.