Різдво по-львівськи: львів’ян запрошують на улюблений щорічний великий різдвяний концерт
Львів завжди славився своїми різдвяними традиціями, і цього року місто знову запрошує на унікальне святкування
27 грудня о 19:00 у Львівській національній філармонії відбудеться щорічний великий Різдвяний концерт «Різдво по-львівськи», повідомили організатори VINIL concert agency.
Цей захід став правонаступником улюбленого проекту «Christmas по-львівськи» та обіцяє справжнє свято музики, що поєднує традиційне і сучасне звучання українського Різдва.
На гостей концерт очікують:
- Галицький камерний хор «Євшан» представить українські колядки у нових хорових аранжуваннях, що зворушать серце кожного слухача.
- Симфонічний оркестр Concordia виконає Різдвяну сюїту Михайла Романишина під керівництвом маестро Романа Кресленка.
- Несподіваних емоцій додасть виступ популярного гурту Rockoko Official.
- Вишукану атмосферу доповнить вокал та художнє слово від Марічки Стоколяс та інших митців.
Цей концерт стане не лише музичним святом, а й нагадуванням про те, як важливо зберігати традиції. Різдво у Львові – це завжди більше, ніж просто свято. Це час, коли коляда лунає не лише в домівках, але й об’єднує всіх жителів і гостей міста.
Святкування Різдва у Львові має багатий спадок. Вертепи, дідухи, вогники на вулицях і традиційна коляда стали символами теплого й родинного свята. Унікальність Львова полягає в тому, як тут поєднуються давні обряди з сучасними мистецькими підходами.
«Цьогорічний концерт – це можливість не лише почути музику, але й відчути дух Різдва, який так бережно передається з покоління в покоління. Не пропустіть шанс зануритися у магію львівського Різдва! Встигніть стати частиною цього незабутнього вечора», – кличуть на подію організатори VINIL concert agency.
Квитки можна придбати за посиланням.