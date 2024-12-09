«Christmas по-львівськи»

27 грудня о 19:00 у Львівській національній філармонії відбудеться щорічний великий Різдвяний концерт «Різдво по-львівськи», повідомили організатори VINIL concert agency.

Цей захід став правонаступником улюбленого проекту «Christmas по-львівськи» та обіцяє справжнє свято музики, що поєднує традиційне і сучасне звучання українського Різдва.

На гостей концерт очікують:

Галицький камерний хор «Євшан» представить українські колядки у нових хорових аранжуваннях, що зворушать серце кожного слухача.

представить українські колядки у нових хорових аранжуваннях, що зворушать серце кожного слухача. Симфонічний оркестр Concordia виконає Різдвяну сюїту Михайла Романишина під керівництвом маестро Романа Кресленка.

виконає Різдвяну сюїту Михайла Романишина під керівництвом маестро Романа Кресленка. Несподіваних емоцій додасть виступ популярного гурту Rockoko Official .

. Вишукану атмосферу доповнить вокал та художнє слово від Марічки Стоколяс та інших митців.

Цей концерт стане не лише музичним святом, а й нагадуванням про те, як важливо зберігати традиції. Різдво у Львові – це завжди більше, ніж просто свято. Це час, коли коляда лунає не лише в домівках, але й об’єднує всіх жителів і гостей міста.

Святкування Різдва у Львові має багатий спадок. Вертепи, дідухи, вогники на вулицях і традиційна коляда стали символами теплого й родинного свята. Унікальність Львова полягає в тому, як тут поєднуються давні обряди з сучасними мистецькими підходами.

«Цьогорічний концерт – це можливість не лише почути музику, але й відчути дух Різдва, який так бережно передається з покоління в покоління. Не пропустіть шанс зануритися у магію львівського Різдва! Встигніть стати частиною цього незабутнього вечора», – кличуть на подію організатори VINIL concert agency.

Квитки можна придбати за посиланням.